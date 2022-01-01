Тинькофф-СтрахованиеСтрахование

Тинькофф-Страхование

Страхование КАСКО

  • Оформление онлайн со скидкой до 30%
  • Быстрая и бесплатная доставка
  • Удобный расчет стоимости
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Страхование ОСАГО

  • Без навязанных услуг
  • Быстрая и бесплатная доставка
  • Скидки за стаж, возраст и аккуратность
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Страхование ВЗР

  • Оформление полиса онлайн
  • Подходит для любой визы
  • Высокая скорость обработки
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Страхование COVID-19

  • Оформление полиса онлайн
  • Подходит для любой страны посещения
  • Высокая скорость обработки
Коронавирус COVID-19
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Преимущества

Любой регион

Оформление полиса без визита в офис

Точный расчет стоимости

Точная сумма страховой премии и отсутствие навязанных услуг

Оперативная доставка

Быстрая доставка курьером (КАСКО) или на e-mail (ОСАГО)

Удобная оплата

Оплатите банковской картой прямо на сайте

Процесс оформления

Рассчитайте стоимость при помощи удобного калькулятора

Заполните заявление о заключении договора страхования

Получите полис на e-mail или курьерской доставкой

Оформить КАСКО
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